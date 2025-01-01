Navy CIS: L.A.
Folge 5: Das perfekte Opfer
42 Min.Ab 16
Nachdem eine Mission schiefgelaufen ist, bei der der NCIS eine Undercover-Spionin beschützen sollte, müssen sich die Mitglieder des Teams einer Befragung unterziehen. In Einzelgesprächen mit den Agenten rekonstruieren die Beteiligten nach und nach, was passiert ist. Dabei kommt eine überraschende Tatsache ans Licht, die den Fall in ein ganz neues Licht rückt.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
