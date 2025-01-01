Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 14Folge 1
Folge 1: Game of Drones

39 Min.Ab 12

Als sich in einer Drohnenfabrik eine Explosion ereignet, übernimmt das NCIS-Team die Ermittlungen. Dabei wird den Agenten schnell klar, dass es sich nicht um einen Unfall, sondern um einen gezielten Anschlag gehandelt haben muss. Bei weiteren Nachforschungen stoßen sie nicht nur auf eine Terrorzelle, sondern decken auch die Hintermänner der Operation auf. Callen macht sich währenddessen Sorgen um Hetty, die weiterhin in Syrien untergetaucht ist.

