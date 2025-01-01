Navy CIS: L.A.
Folge 17: Ein Fall für Daisy
41 Min.Ab 12
Der NCIS wird um Unterstützung gebeten und soll einen längst vergangenen Fall aus dem Jahr 2003 erneut aufrollen. Dabei bekommt es das Team mit einem verschwundenen Navy Officer zu tun. Derweil setzt Admiral Kilbride alles daran, die Beziehung zu seinem Sohn Alex zu verbessern.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
