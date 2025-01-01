Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 14Folge 16
Folge 16: Schlafende Hunde

40 Min.Ab 12

Das NCIS-Team bekommt es mit einem neuen Fall zu tun. Während Fatima und Devin damit beschäftigt sind, eine mysteriöse Nachricht zu entziffern, wird Callen erneut von seiner Vergangenheit eingeholt. Außerdem muss der Agent seinem Partner Sam noch eine wichtige Frage stellen ...

