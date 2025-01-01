Navy CIS: L.A.
Folge 16: Schlafende Hunde
40 Min.Ab 12
Das NCIS-Team bekommt es mit einem neuen Fall zu tun. Während Fatima und Devin damit beschäftigt sind, eine mysteriöse Nachricht zu entziffern, wird Callen erneut von seiner Vergangenheit eingeholt. Außerdem muss der Agent seinem Partner Sam noch eine wichtige Frage stellen ...
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
