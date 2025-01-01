Navy CIS: L.A.
Folge 12: Angst und Ehre
42 Min.Ab 12
Der NCIS untersucht das plötzliche Verschwinden einer Soldatin. Dabei stehen die Ermittler unter hohem Zeitdruck, da eine wichtige Mission der Navy vom Wiederauftauchen der Frau abhängt. Bei ihren Untersuchungen stoßen die Agenten auf eine große Summe Geld und eine mögliche Terrorzelle - bevor Kensi und Fatima selbst in große Gefahr geraten.
