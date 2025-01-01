Navy CIS: L.A.
Folge 6: Die verfluchte Insel
42 Min.Ab 12
Als ein Navy-Admiral gekidnappt wird, macht sich der NCIS auf die Suche nach dem Verschleppten. Die Agenten vermuten den Grund für die Entführung zunächst in der Arbeit des Mannes, der für die Entwicklung eines hochmodernen Unterwasserfahrzeugs zuständig war. Ein Fund im Haus des Admirals bringt Sam und Callen jedoch auf eine völlig andere Spur - und die Ermittler finden sich mitten in einer Schatzsuche wieder.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
