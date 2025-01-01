Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fehler im System

Folge 4: Fehler im System

42 Min.Ab 12

Als ein Kampfjet der Navy in ein Wohngebiet stürzt, wird der NCIS zu den Ermittlungen hinzugezogen. Das Team macht sich auf die Suche nach der Ursache für den Crash, muss dabei allerdings auf Sam verzichten, denn beim Piloten des Flugzeugs handelt es sich um seinen Sohn Aiden. Dieser hat das Unglück zwar überlebt, steht allerdings nun unter Verdacht, den Absturz selbst verursacht zu haben. Die Agenten müssen versuchen, seine Unschuld zu beweisen.

