Navy CIS: L.A.
Folge 2: Die Architekten
42 Min.Ab 16
Das NCIS-Team muss ein entführtes Ehepaar wiederfinden, das brutal aus seinem Haus verschleppt wurde. Weil die Opfer als Architekten an einem geheimen Militärprojekt gearbeitet haben, vermuten die Agenten zunächst ein terroristisches Motiv hinter der Tat. Ein Blick in das nähere Umfeld der beiden Entführten lenkt den Blick der Ermittler jedoch in eine völlig andere Richtung. Kensi und Deeks kämpfen derweil mit den Herausforderungen der Elternschaft.
Weitere Folgen in Staffel 14
