Navy CIS: L.A.

Willkommen in Hollywood

Staffel 14Folge 10
Folge 10: Willkommen in Hollywood

42 Min.Ab 16

Admiral Kilbride ist verschwunden und das Team erhält bedrückende Neuigkeiten: Eine ehemalige CIA-Agentin trachtet dem NCIS-Boss nach dem Leben. Als dann auch noch Devin von den Helfern der Ex-Spionin entführt wird, müssen die Ermittler gleich zwei ihrer Freunde vor den Killern retten - die außerdem ein Kopfgeld auf die Agenten ausgesetzt haben. Dabei erhalten sie allerdings professionelle Unterstützung aus Washington und Hawaii.

