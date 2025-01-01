Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: L.A.

Ein nobles Anliegen

"CBS Serien"Staffel 14Folge 13
Ein nobles Anliegen

Navy CIS: L.A.

Folge 13: Ein nobles Anliegen

40 Min.Ab 12

Nach dem seltsamen Diebstahl einiger wichtiger Computerchip-Prototypen wird der NCIS auf den Fall angesetzt. Das Team findet schnell heraus, dass eine mysteriöse Frau für den Raub verantwortlich ist, allerdings bleiben ihre Motive zunächst im Dunkeln. Als dann auch noch der Erfinder der Mikrochips ins Visier der Ermittler gerät, wird der Fall immer komplizierter. Admiral Kilbride hat währenddessen mit persönlichen Problemen zu kämpfen.

