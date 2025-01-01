Navy CIS: L.A.
Folge 13: Ein nobles Anliegen
40 Min.Ab 12
Nach dem seltsamen Diebstahl einiger wichtiger Computerchip-Prototypen wird der NCIS auf den Fall angesetzt. Das Team findet schnell heraus, dass eine mysteriöse Frau für den Raub verantwortlich ist, allerdings bleiben ihre Motive zunächst im Dunkeln. Als dann auch noch der Erfinder der Mikrochips ins Visier der Ermittler gerät, wird der Fall immer komplizierter. Admiral Kilbride hat währenddessen mit persönlichen Problemen zu kämpfen.
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren