Navy CIS: L.A.
Folge 9: Damals in Malta
42 Min.Ab 12
Als auf einer Yacht zwei tote Männer gefunden werden, stößt der NCIS auf etwas Überraschendes: Der Besitzer des Schiffs ist niemand geringeres als Arkady Kolcheck. Dieser wurde unlängst von unbekannten Angreifern attackiert und befindet sich nun auf der Flucht, weshalb die Ermittler sich auf die Suche nach Callens altem Freund begeben. Die Spur führt sie dabei zu einer mysteriösen Frau, die etwas mit dem Verschwinden eines wertvollen Schmuckstücks zu tun haben könnte.
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren