Navy CIS: L.A.
Folge 18: Motten
42 Min.Ab 12
Während Callen in den Vorbereitungen für seine Hochzeit mit Anna steckt, widmet sich das NCIS-Team einem neuen, heiklen Fall: In einem Labor wurden Pestizide und Insekten freigesetzt. Der Betreiber, ein Navy-Reservist, wurde dabei brutal ermordet. Derweil hadert Rountree mit seiner Zukunft und auch Sam muss sich Gedanken machen, als er ein lukratives Angebot erhält.
