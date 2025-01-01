Navy CIS: L.A.
Folge 11: Bestseller
41 Min.Ab 16
Ein ehemaliger Navy-Seal wird bei einem Jagdausflug von bewaffneten Männern attackiert. Der erfahrene Soldat schafft es zwar, sich gegen die Angreifer zur Wehr zu setzen, wird daraufhin allerdings selbst zum Gejagten. Das NCIS-Team begibt sich auf eine gefährliche Rettungsmission, bei der die Agenten von ihrem alten Freund Lance Hamilton unterstützt werden.
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren