Navy CIS: L.A.
Folge 21: Neuanfänge (2)
41 Min.Ab 12
Der NCIS ermittelt weiterhin im Fall der gestohlenen Militärwaffen. Können Sam und Callen die Akte ein für alle Mal schließen? Derweil sind Kensi und Deeks auf einer riskanten Mission im Einsatz. Kurz vor der Hochzeit von Callen und Anna erhalten die beiden eine überraschende Nachricht ...
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren