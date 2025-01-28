Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Patchwork Family

Familienzuwachs

SAT.1Staffel 1Folge 1
Familienzuwachs

FamilienzuwachsJetzt kostenlos streamen

Patchwork Family

Folge 1: Familienzuwachs

44 Min.Ab 6

Seit zwei Wochen lebt die zehnköpfige Berliner Patchwork-Family um Fahrlehrer Michael und Polizistin Christina unter einem Dach. Noch fällt den Wahlverwandten das Zusammenleben schwer. Käthe (15) hat keine Lust sich anzupassen - und verschwindet spurlos. Ausgerechnet die zerstrittenen Stiefschwestern Antonia und Louisa verlieben sich in denselben Typen. Und dann steht noch Christinas ältere Schwester Doro vor der Haustür und bittet um Asyl - für ihre fünfköpfige Familie.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Patchwork Family
SAT.1
Patchwork Family

Patchwork Family

Alle 1 Staffeln und Folgen