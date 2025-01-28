Patchwork Family
Folge 3: Falsche Erwartungen
44 Min.Ab 12
Teenager Käthe hat sich in den Kopf gesetzt, ihr erstes Mal mit dem viel älteren Stone zu erleben. Das wollen nicht nur die Eltern verhindern. Christinas Schwester Doro campt immer noch im Vorgarten. Der Langzeitbesuch verursacht zusätzliche Hektik. Vor diesem Stress flüchten die Zwillinge David und Nele in das Café ihrer Tante Niki. Aber auch zwischen den Zwillingen herrscht dicke Luft, denn David hat offenbar ein Problem mit Neles Übergewicht ...
Patchwork Family
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Comedy
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH