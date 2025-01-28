Zum Inhalt springenBarrierefrei
Patchwork Family

Keine Bilderbuchfamilie

SAT.1Staffel 1Folge 10
Keine Bilderbuchfamilie

Patchwork Family

Folge 10: Keine Bilderbuchfamilie

44 Min.Ab 12

Sparmaßnahmen in der "Patchwork Family": Alle müssen an einem Strang ziehen - doch Michelle schießt quer. Das sorgt auch bei den Familienchefs für schlechte Stimmung. Derweil sucht Fabian verzweifelt nach seinem verschwundenen Hasen. Antonia beweist Mut - und gesteht Juri ihre Liebe. Stiefschwester Louisa kontert mit einer Provokation. Ronny hingegen ist hoffnungsvoll: Er komponiert ein Liebeslied für seinen Schwarm. Wird sein Song bei Michelle ankommen?

