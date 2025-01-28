Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Patchwork Family

Die Flucht

SAT.1Staffel 1Folge 8
Die Flucht

Die FluchtJetzt kostenlos streamen

Patchwork Family

Folge 8: Die Flucht

45 Min.Ab 12

Käthe gerät außer Kontrolle: Der von Papa Michael auferlegte Hausarrest stößt bei ihr auf Widerstand - mit dramatischen Folgen. Sie klaut die Familienkasse und versucht, nach Stromboli abzuhauen. Antonia hingegen blüht auf: Seit Juris Kuss schwebt die Schwerverliebte auf Wolke sieben. Doch Juri ist hin und hergerissen zwischen Louisa und ihr. Ronny bereitet der Familie ebenfalls Sorgen, weil er die Schule abbrechen will ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Patchwork Family
SAT.1
Patchwork Family

Patchwork Family

Alle 1 Staffeln und Folgen