SAT.1Staffel 1Folge 13
Folge 13: Vernachlässigt

45 Min.Ab 12

Louisa, David und Fabian stellen mit Entsetzen fest, dass Michelle ihre Mutter Christina tyrannisiert. Sie schmieden einen Plan gegen Michelle - doch der gerät völlig außer Kontrolle. Die 15-jährige Käthe muss in der Schule einen Schock verkraften und wird zudem von einer Mitschülerin erpresst. Nele trifft sich mit einer Bekannten und ist überrascht über ihre Gefühle für sie ...

