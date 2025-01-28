Patchwork Family
Folge 4: Pläne ändern sich
44 Min.Ab 12
Liebes-Chaos bei der Patchwork-Family: Christina ist eifersüchtig, weil Fahrlehrer Michael von einer Schülerin angebaggert wird. Auch Antonia kocht vor Wut, als ihr heimlicher Schwarm Juri sie um Liebes-Ratschläge bittet, nachdem er bei Stiefschwester Louisa abgeblitzt ist. Reibereien beim schwulen Pärchen Olaf und Henning: Während Henning in den Vorbereitungen der Hochzeitsverkündung steckt, mietet Olaf hinter Hennings Rücken einen neuen Laden ...
Genre:Soap, Comedy
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH