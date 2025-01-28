Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Patchwork Family

Träume

SAT.1Staffel 1Folge 14
Träume

TräumeJetzt kostenlos streamen

Patchwork Family

Folge 14: Träume

47 Min.Ab 12

Käthe wird von ihren Mitschülern weiterhin gemobbt. Patchwork-Papa Michael überrascht Christina derweil mit einer romantischen Geste. Holgers Geschäftsidee treibt Blüten: Er will Ausländern Flirtunterricht geben - und holt zur Unterstützung seine Frau Doro mit ins Boot. Antonias Liebesleben läuft anders als geplant: Juri kehrt wegen ihr früher aus seinem Urlaub zurück und gesteht ihr seine Liebe.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Patchwork Family
SAT.1
Patchwork Family

Patchwork Family

Alle 1 Staffeln und Folgen