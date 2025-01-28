Patchwork Family
Folge 18: Das Tanz-Video
46 Min.Ab 12
Henning gesteht seinem Verlobten Olaf sein obskures Geheimnis. Auch Michelle erfährt, warum Ronny ihre Beziehung so gründlich missversteht! Käthe leidet wieder unter den Mobbing-Attacken. Rudi schaut sich das nicht länger an: Er haut von zu Hause ab - und will aktiv gegen die Widersacher seiner Schwester vorgehen. Käthe dagegen kann es nicht lassen - und besucht Stone heimlich im Krankenhaus ...
Patchwork Family
Genre:Soap, Comedy
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH