Patchwork Family
Folge 17: Die Eröffnungsfeier
45 Min.Ab 12
Olaf und Henning feiern die Eröffnung ihres Kosmetiksalons. Doch Olafs Verdacht verstärkt sich: Sein Verlobter verheimlicht ihm etwas. Kann Niki Hennings Geheimnis hüten? Käthes Start an der neuen Schule misslingt: Das Strip-Video taucht wieder auf! Wütend sucht Käthe Stone auf - doch die 15-Jährige erlebt eine böse Überraschung. Währenddessen glaubt Ronny, Michelle als Freundin gewonnen zu haben. Aber er erhofft sich weitaus mehr als Michelle ...
