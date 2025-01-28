Patchwork Family
Folge 16: Hennings Geheimnis
44 Min.Ab 12
Der Steinwurf auf das Haus der "Patchwork Family" bleibt nicht ohne Konsequenzen: Käthe soll die Schule wechseln! Christina nutzt ihre Stellung bei der Polizei und will die Täter überführen. Holgers missliche Lage erfordert familiäre Unterstützung - aber ein Hartz IV-Antrag ist eine Wissenschaft für sich! Die Hochzeitsvorbereitungen von Olaf und Henning sind turbulent. Außerdem offenbart Henning seiner Freundin Niki ein dunkles Geheimnis ...
Genre:Soap, Comedy
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH