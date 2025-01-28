Zum Inhalt springenBarrierefrei
Patchwork Family

Ein Strip mit Folgen

SAT.1Staffel 1Folge 7
Ein Strip mit Folgen

Patchwork Family

Folge 7: Ein Strip mit Folgen

44 Min.Ab 12

Große Sorgen um Käthe: Die 15-Jährige ahnt nichts von den wahren Absichten des älteren Stone. Käthes großer Bruder Rudi wird zum Retter in der Not. Christina beschäftigt nicht nur der Liebeskummer ihrer Tochter Antonia. Auch die sture Marlies raubt der Familienmanagerin den letzten Nerv: Marlies wehrt sich dagegen, die Pruschkes samt Wohnwagen in ihrem Schrebergarten aufzunehmen - und scheut sogar nicht davor zurück, Christina emotional zu erpressen ...

