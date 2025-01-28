Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Patchwork Family

Der Junggesellenabschied

SAT.1Staffel 1Folge 23
Der Junggesellenabschied

Der JunggesellenabschiedJetzt kostenlos streamen

Patchwork Family

Folge 23: Der Junggesellenabschied

46 Min.Ab 12

Das Glück ist auf der Seite von Holger Pruschke: Er wird vom Vorwurf des Diebstahls freigesprochen - und dann wird auch sein Hartz IV-Antrag genehmigt. Ähnlich gut geht es Olaf und Henning: Ihr Junggesellenabschied wird nach einigen Querelen ein voller Erfolg. Auch bei Käthe geht es bergauf: Sie hat sich mit Stone versöhnt und sogar ihre Eltern geben ihm eine neue Chance. Nur ihr Bruder Rudi sorgt für Probleme, als er vor lauter Wut über Stones Besuch auszieht ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Patchwork Family
SAT.1
Patchwork Family

Patchwork Family

Alle 1 Staffeln und Folgen