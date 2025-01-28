Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 1 Folge 28
Folge 28: Die Hochzeit

44 Min. Ab 12

Olafs und Hennings großer Tag ist gekommen! Käthe setzt alles dran, Stone auf die Hochzeit zu kriegen - und studiert mit ihm einen Auftritt ein. Nele findet etwas Unglaubliches über ihren Zwillingsbruder David heraus. Nachdem klar ist, dass Toni kerngesund ist und seine Familie umsonst gelitten hat, wollen Olaf und Sissi sich mit einem Scherz an ihm rächen. Doch die Situation läuft aus dem Ruder und Toni glaubt, verraten worden zu sein - ausgerechnet von seinem Sohn Olaf.

