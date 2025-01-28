Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Patchwork Family

David in Bedrängnis

SAT.1Staffel 1Folge 34
David in Bedrängnis

David in BedrängnisJetzt kostenlos streamen

Patchwork Family

Folge 34: David in Bedrängnis

44 Min.Ab 12

Henning und Olaf finden Jacques nach ihrem Urlaub im Loft vor! Henning ist sauer. Der Streit eskaliert, als Jacques ausplaudert, dass Olaf der neue Geschäftsführer der Kleinen Nachtrevue wird. David wird indes von Patricks Mutter verführt. Michelle versucht weiter, Beweise für Stones Lügen zu finden. Doch Stone kommt ihr auf die Schliche. Obwohl Juris Entschuldigungsessen ein Fiasko wird, verzeiht Antonia ihm, dass er sie hat hängen lassen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Patchwork Family
SAT.1
Patchwork Family

Patchwork Family

Alle 1 Staffeln und Folgen