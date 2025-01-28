Patchwork Family
Folge 38: Ein Kuss für Nele
44 Min.Ab 12
Philipp lädt Antonia zum Abendessen ein. Kann sie widerstehen? Spiel mit dem Feuer: Jeremy hat mit WG-Mitbewohnerin Mia Sex - Stress mit Rudi ist programmiert. Holger plagt eine andere Sorge: Sein Ex-Vermieter verlangt 30.000 Euro für die Sanierung seiner alten Wohnung. Der Schock sitzt so tief, dass er Doro die finanziellen Probleme verschweigt. Ein schwerwiegender Fehler: Doro zieht ihre Konsequenzen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Patchwork Family
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Comedy
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH