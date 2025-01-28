Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 46
Folge 46: Väter

44 Min. Ab 12

Ralf, der biologische Vater von Christinas Kindern, kämpft um seine Kinder. Schweren Herzens stellt Christina es ihnen schließlich frei, wieder Kontakt zu ihrem Vater aufzunehmen. Michelle und Stone nähern sich indes an, doch Stones Hoffnung auf mehr wird von Michelle jäh zerstört. Holger versucht derweil die familiären Geldsorgen über das Pokern zu lösen und entdeckt dabei ungeahnte Talente seines Sohnes Ronny.

