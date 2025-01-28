Zum Inhalt springenBarrierefrei
Patchwork Family

Käthes erstes Mal

SAT.1Staffel 1Folge 47
Käthes erstes Mal

Käthes erstes MalJetzt kostenlos streamen

Patchwork Family

Folge 47: Käthes erstes Mal

44 Min.Ab 12

Käthe schwebt auf Wolke sieben und ist überglücklich, dass Stone und sie wieder zusammen sind. Jetzt soll es endlich soweit sein: Sie will ihre Jungfräulichkeit verlieren und ihr erstes Mal mit Stone erleben. Holger glaubt, durch Ronnys Pokertalent eine Goldgrube entdeckt zu haben. Doch er hat sich noch nie mit russischen Geschäftspartnern angelegt. Während Jeremy und Rudi von Mia ausgetrickst werden, erfährt Louisa die Wahrheit über die Trennung ihrer Eltern.

Patchwork Family
SAT.1
Patchwork Family

Patchwork Family

