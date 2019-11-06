Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Plötzlich Papa - Einspruch abgelehnt!
Folge 1: Alle gegen Alex
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Als der Anwalt Alexander Degen zur Arbeit erscheint, wartet die Sozialarbeiterin Trimborn in seinem Büro und erklärt ihm, dass er Vater der acht Monate alten Fanny ist. Zunächst ist Alex noch entspannt, hatte er doch in den letzten vier Jahren drei Vaterschaftsklagen am Hals. Doch dann stellt sich heraus, dass Fanny das Resultat der Beziehung zu Elizabeth Baker, der einzigen Frau, die bisher Alex' Herz gebrochen hat, ist ... Rechte: Sat.1
Plötzlich Papa - Einspruch abgelehnt!
Genre:Romantische Komödie
Altersfreigabe:
12