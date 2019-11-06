Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Plötzlich Papa - Einspruch abgelehnt!
Folge 5: Die Mamas und die Papas
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
In Alex' neuem Fall geht es um den Sorgerechtsstreit eines lesbischen Ehepaares. Astrid, eine alte Freundin von Barbara, will mit ihrem Sohn "Wolke" nach Hamburg ziehen. Die Ehefrau von Astrid versucht, das zu verhindern. Eine heikle Geschichte, die noch dadurch komplizierter wird, dass der Richter ein sehr konservativer Bayer ist. Rechte: Sat.1
Plötzlich Papa - Einspruch abgelehnt!
Genre:Romantische Komödie
Altersfreigabe:
12