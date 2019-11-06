Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Plötzlich Papa - Einspruch abgelehnt!

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Die Mamas und die Papas

Die Mamas und die PapasJetzt kostenlos streamen

Plötzlich Papa - Einspruch abgelehnt!

Folge 5: Die Mamas und die Papas

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

In Alex' neuem Fall geht es um den Sorgerechtsstreit eines lesbischen Ehepaares. Astrid, eine alte Freundin von Barbara, will mit ihrem Sohn "Wolke" nach Hamburg ziehen. Die Ehefrau von Astrid versucht, das zu verhindern. Eine heikle Geschichte, die noch dadurch komplizierter wird, dass der Richter ein sehr konservativer Bayer ist. Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Plötzlich Papa - Einspruch abgelehnt!
SAT.1 GOLD

Plötzlich Papa - Einspruch abgelehnt!

Alle 1 Staffeln und Folgen