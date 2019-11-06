Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Plötzlich Papa - Einspruch abgelehnt!

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Kampf um Fanny

Kampf um FannyJetzt kostenlos streamen

Plötzlich Papa - Einspruch abgelehnt!

Folge 3: Kampf um Fanny

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Es ist ein turbulenter Tag für Alex: Als ein gewisser Herr Steiger vom Jugendamt in der Kanzlei auftaucht, platzt er in eine lautstarke Auseinandersetzung zwischen Alex und Sophie. Wenig später taucht auch noch Henning auf, um Sophie wichtige Unterlagen im Fall gegen Alex zuzuspielen. Alex rastet daraufhin aus und schlägt Henning nieder. Herr Steiger ist entsetzt und nimmt Fanny in die Obhut des Jugendamtes ... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Plötzlich Papa - Einspruch abgelehnt!
SAT.1 GOLD

Plötzlich Papa - Einspruch abgelehnt!

Alle 1 Staffeln und Folgen