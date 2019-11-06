Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Kampf um FannyJetzt kostenlos streamen
Plötzlich Papa - Einspruch abgelehnt!
Folge 3: Kampf um Fanny
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Es ist ein turbulenter Tag für Alex: Als ein gewisser Herr Steiger vom Jugendamt in der Kanzlei auftaucht, platzt er in eine lautstarke Auseinandersetzung zwischen Alex und Sophie. Wenig später taucht auch noch Henning auf, um Sophie wichtige Unterlagen im Fall gegen Alex zuzuspielen. Alex rastet daraufhin aus und schlägt Henning nieder. Herr Steiger ist entsetzt und nimmt Fanny in die Obhut des Jugendamtes ... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Plötzlich Papa - Einspruch abgelehnt!
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Romantische Komödie
Altersfreigabe:
12