Staffel 1Folge 10vom 06.11.2019
Der ElefantenmenschJetzt kostenlos streamen
Plötzlich Papa - Einspruch abgelehnt!
Folge 10: Der Elefantenmensch
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Also tritt Alex gegen die Bölls an und muss gleichzeitig verhindern, dass sein Vermieter ihn und Frau Raschke auf die Straße setzt. Frau Raschke hat fahrlässig gebadet und einen Wasserschaden in ihrer und Alexs Wohnung verursacht. Der Vermieter, der einen Mieter nach dem anderen kündigte, damit er das Haus maximal gewinnbringend verkaufen kann, kündigt nun auch Alex und Frau Raschke mit der Behauptung, ihre Wohnungen wären gesundheitsschädigend. Leider hat der Vermieter nicht damit gerechnet, dass einer seiner Untermieter, nähmlich Alex, der selbst ernannte beste Anwalt der Stadt ist ... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Plötzlich Papa - Einspruch abgelehnt!
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Romantische Komödie
Altersfreigabe:
12