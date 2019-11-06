Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Plötzlich Papa - Einspruch abgelehnt!

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 6vom 06.11.2019
Der falsche Richter

Der falsche RichterJetzt kostenlos streamen

Plötzlich Papa - Einspruch abgelehnt!

Folge 6: Der falsche Richter

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Richter Charly Reinershofer fliegt als Hochstapler auf und wird während eines Prozesses vom Stuhl weg verhaftet. Er bittet Barbara, die Pflichtverteidigung zu übernehmen. Sie ist aber befangen und zwingt Alex, den Fall zu übernehmen. Alex - wenig begeistert von seiner neuen Aufgabe - plädiert auf Schuldunfähigkeit ... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Plötzlich Papa - Einspruch abgelehnt!
SAT.1 GOLD

Plötzlich Papa - Einspruch abgelehnt!

Alle 1 Staffeln und Folgen