Plötzlich Papa - Einspruch abgelehnt!

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Sex, Tauben und Videotapes

Folge 2: Sex, Tauben und Videotapes

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Es ist kein guter Tag für Alex: Elli Raschke ist nicht aufgetaucht, sodass er Fanny mit ins Büro nehmen muss, außerdem hat man seinem Porsche den Motor geklaut. In der Kanzlei wartet bereits Taubenzüchter Bernd Braun auf Alex. Ihm wird vorgeworfen, dass seine Taube Flecki ein Kleinflugzeug zur Notlandung gezwungen haben soll. Alex hat wenig Verständnis für Braun. Nach anfänglichem Zögern nimmt er den Fall dennoch an, denn Kläger ist sein alter Kumpel Oliver Olivetti ... Rechte: Sat.1

