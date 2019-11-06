Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Sex, Tauben und VideotapesJetzt kostenlos streamen
Plötzlich Papa - Einspruch abgelehnt!
Folge 2: Sex, Tauben und Videotapes
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Es ist kein guter Tag für Alex: Elli Raschke ist nicht aufgetaucht, sodass er Fanny mit ins Büro nehmen muss, außerdem hat man seinem Porsche den Motor geklaut. In der Kanzlei wartet bereits Taubenzüchter Bernd Braun auf Alex. Ihm wird vorgeworfen, dass seine Taube Flecki ein Kleinflugzeug zur Notlandung gezwungen haben soll. Alex hat wenig Verständnis für Braun. Nach anfänglichem Zögern nimmt er den Fall dennoch an, denn Kläger ist sein alter Kumpel Oliver Olivetti ... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Plötzlich Papa - Einspruch abgelehnt!
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Romantische Komödie
Altersfreigabe:
12