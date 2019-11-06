Zum Inhalt springenBarrierefrei
Plötzlich Papa - Einspruch abgelehnt!

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 7vom 06.11.2019
Beim Barte des Propheten

Folge 7: Beim Barte des Propheten

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Dem Model Stefanie Eich wächst durch einen tückischen Anschlag mit einem Testosteron-Präparat plötzlich ein grässlicher Vollbart. Sie hat ihre ehemals beste Freundin und Modelkollegin Birthe in Verdacht, sie aus Eifersucht und Neid so gestraft zu haben. Alex soll für Gerechtigkeit und Schadensersatz sorgen, denn seiner Mandantin ist durch den Bart ein üppiger Werbevertrag durch die Lappen gegangen ... Rechte: Sat.1

