Staffel 1Folge 7vom 06.11.2019
Plötzlich Papa - Einspruch abgelehnt!
Folge 7: Beim Barte des Propheten
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Dem Model Stefanie Eich wächst durch einen tückischen Anschlag mit einem Testosteron-Präparat plötzlich ein grässlicher Vollbart. Sie hat ihre ehemals beste Freundin und Modelkollegin Birthe in Verdacht, sie aus Eifersucht und Neid so gestraft zu haben. Alex soll für Gerechtigkeit und Schadensersatz sorgen, denn seiner Mandantin ist durch den Bart ein üppiger Werbevertrag durch die Lappen gegangen ... Rechte: Sat.1
Genre:Romantische Komödie
Altersfreigabe:
12