Staffel 1Folge 13vom 06.11.2019
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Auf der Rückfahrt von einem ausgelassenen Liebesausflug mit der Ehefrau des einflussreichen Richter Hochstetter gerät Alex in verfänglicher Pose in eine Radarfalle. In der Hektik, die belastenden Beweise zurückzuhalten, vergisst Alex Fanny im Supermarkt und kommt durch Zufall hinter das Geheimnis um Sophies Vater. Die Ereignisse überschlagen sich, als Sophie Barbara und Alex in einem intimen Moment überrascht? Rechte: Sat.1
Genre:Romantische Komödie
Altersfreigabe:
12