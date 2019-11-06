Zum Inhalt springenBarrierefrei
Plötzlich Papa - Einspruch abgelehnt!

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Kohle, Schotter und Kies

Folge 4: Kohle, Schotter und Kies

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Als Alex bei seiner Bank einen Kredit für Fannys Kinderzimmer-Einrichtung beantragen möchte, bekommt er zufällig mit, dass seine Sachbearbeiterin Geld unterschlagen haben soll. Gegenüber dem Filialleiter behauptet er, dass er in einer großen Wirtschaftskanzlei mit 22 Anwälten arbeite und verschafft sich so das Mandat der Preußischen Handelsbank ... Rechte: Sat.1

SAT.1 GOLD

