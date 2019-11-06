Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Plötzlich Papa - Einspruch abgelehnt!
Folge 4: Kohle, Schotter und Kies
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Als Alex bei seiner Bank einen Kredit für Fannys Kinderzimmer-Einrichtung beantragen möchte, bekommt er zufällig mit, dass seine Sachbearbeiterin Geld unterschlagen haben soll. Gegenüber dem Filialleiter behauptet er, dass er in einer großen Wirtschaftskanzlei mit 22 Anwälten arbeite und verschafft sich so das Mandat der Preußischen Handelsbank ... Rechte: Sat.1
Plötzlich Papa - Einspruch abgelehnt!
Genre:Romantische Komödie
Altersfreigabe:
12