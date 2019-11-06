Staffel 1Folge 9vom 06.11.2019
Folge 9: Eine Frau zum Anbeißen
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Alex soll Marion Reichenbach im Rechtsstreit gegen ihren Mann vertreten - er hat beim Vormundschaftsgericht ihre Entmündigung beantragt. Urplötzlich hat Marion ihn und die gemeinsamen Kinder verlassen. Die sonst so fürsorgliche Mutter ist wie ausgewechselt: Sie gibt das gemeinsam erarbeitete Vermögen mit vollen Händen aus, kauft sündhaft teure Kleider, schlürft Champagner, lässt sich in Limousinen chauffieren, bucht teure Fernreisen und reitet auf Elefanten mitten durch Berlin... Rechte: Sat.1
Genre:Romantische Komödie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1