Staffel 1Folge 12vom 06.11.2019
Plötzlich Papa - Einspruch abgelehnt!
Folge 12: Bruder Hippie
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Der Tag fängt nicht gut an für Alex. Fanny verbuddelt auf dem Spielplatz seinen Schlüsselbund. Und dann taucht auch noch Moni Engler auf. Der Vater ihrer achtmonatigen Tochter will mit seinem Kind nichts zu tun haben. Alex soll's richten. Aber: Arunas Vater Krischa ist erstens ein absolut lebensuntüchtiger Späthippie, zweitens der Zwillingsbruder von Conradi und wird drittens auch noch von Conradi vertreten. In der ersten Verhandlung beschwört Alex Richterin Metzler: Jeder noch so chaotische Vater kann sich um sein Kind kümmern. Conradis Konter: Er beantragt einen Lokaltermin in der WG seines Lotter-Bruders ... Rechte: Sat.1
Plötzlich Papa - Einspruch abgelehnt!
Genre:Romantische Komödie
Altersfreigabe:
12