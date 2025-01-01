Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit

Finstere Zeiten

NBCUniversalStaffel 1Folge 16
Joyn Plus
Finstere Zeiten

Finstere ZeitenJetzt ohne Werbung streamen

Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit

Folge 16: Finstere Zeiten

41 Min.Ab 12

Ben landet im Körper des Privatdetektivs Liam O'Connor. Er lässt sich in den 1950er Jahren undercover in eine Psychiatrie einweisen, um eine Frau namens Judith vor dem zwielichtigen Dr. Mueller zu retten. Um den Arzt zu entlarven und Judith bei der Flucht aus der Nervenheilanstalt zu helfen, beschließt Ben, Addison um Unterstützung zu bitten.

Alle Staffeln im Überblick

Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit
NBCUniversal
Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit

Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit

Alle 2 Staffeln und Folgen