Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit
Folge 16: Finstere Zeiten
41 Min.Ab 12
Ben landet im Körper des Privatdetektivs Liam O'Connor. Er lässt sich in den 1950er Jahren undercover in eine Psychiatrie einweisen, um eine Frau namens Judith vor dem zwielichtigen Dr. Mueller zu retten. Um den Arzt zu entlarven und Judith bei der Flucht aus der Nervenheilanstalt zu helfen, beschließt Ben, Addison um Unterstützung zu bitten.
