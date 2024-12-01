Rentnercops - Jeder Tag zählt
Folge 1: Dumm gelaufen
49 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 6
Nach seinem Herzinfarkt liegt Edwin immer noch im Krankenhaus, wo er zwar auf dem Wege der Besserung ist, sich aber tödlich langweilt. Erst als er durch Hui von dem neuen Fall erfährt, erwachen seine Lebensgeister: Fabian Riem hat versehentlich seine Ehefrau erschlagen, weil er sie für einen Einbrecher hielt. Der Fall scheint klar, der Täter verzweifelt und geständig.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Rentnercops - Jeder Tag zählt
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Altersfreigabe:
6