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Rentnercops - Jeder Tag zählt

Dumm gelaufen

ARD PlusStaffel 3Folge 1vom 01.12.2024
Dumm gelaufen

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Rentnercops - Jeder Tag zählt

Folge 1: Dumm gelaufen

49 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 6

Nach seinem Herzinfarkt liegt Edwin immer noch im Krankenhaus, wo er zwar auf dem Wege der Besserung ist, sich aber tödlich langweilt. Erst als er durch Hui von dem neuen Fall erfährt, erwachen seine Lebensgeister: Fabian Riem hat versehentlich seine Ehefrau erschlagen, weil er sie für einen Einbrecher hielt. Der Fall scheint klar, der Täter verzweifelt und geständig.

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