Rentnercops - Jeder Tag zählt
Folge 7: Wie man’s macht
49 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 6
Günter hat Rücken. So sehr, dass er sich kaum noch die Schuhe binden kann. Und Edwin müsste nach seinem Infarkt eigentlich auch noch eine Reha machen. Da trifft es sich gut, dass ihr nächster Fall sie in eine renommierte Sport- und Rehaklinik führt, in der Dr. Jamm tot aufgefunden wurde.
Genre:Krimi-Drama, Comedy
6