Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rentnercops - Jeder Tag zählt

Wie man’s macht

ARD PlusStaffel 3Folge 7vom 01.12.2024
Wie man’s macht

Wie man’s machtJetzt kostenlos streamen

Rentnercops - Jeder Tag zählt

Folge 7: Wie man’s macht

49 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 6

Günter hat Rücken. So sehr, dass er sich kaum noch die Schuhe binden kann. Und Edwin müsste nach seinem Infarkt eigentlich auch noch eine Reha machen. Da trifft es sich gut, dass ihr nächster Fall sie in eine renommierte Sport- und Rehaklinik führt, in der Dr. Jamm tot aufgefunden wurde.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Rentnercops - Jeder Tag zählt
ARD Plus
Rentnercops - Jeder Tag zählt

Rentnercops - Jeder Tag zählt

Alle 5 Staffeln und Folgen