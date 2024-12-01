Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rentnercops - Jeder Tag zählt

Alles wird gut

ARD PlusStaffel 3Folge 11vom 01.12.2024
Alles wird gut

Alles wird gutJetzt kostenlos streamen

Rentnercops - Jeder Tag zählt

Folge 11: Alles wird gut

49 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 6

In einem verlassenen Auto werden Blutspuren gefunden, aber keine Leiche. Wie sich herausstellt, wurde der Besitzer des Autos von seiner Lebensgefährtin vermisst gemeldet. Gaby Schott hat keine Erklärung für das Verschwinden ihres 15 Jahre jüngeren Partners, schließlich wollten sie bald heiraten. Für Edwin ist das schon Grund genug.

