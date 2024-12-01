Rentnercops - Jeder Tag zählt
Folge 12: Mord im Dunkeln
48 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 6
Unter Edwins vehementen Protest ist das gesamte Kommissariat auf dem Weg zu einer Fortbildung in Verwaltungsfragen. Leider kommen sie nicht weit: Nachdem Edwin sich restlos verfahren hat, bleiben sie mitten in der Nacht auf einer Landstraße mit einem veritablen Motorschaden liegen. Und das mitten in einem Funkloch.
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Das Erste