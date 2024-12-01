Zum Inhalt springenBarrierefrei
ARD PlusStaffel 3Folge 12vom 01.12.2024
Folge 12: Mord im Dunkeln

48 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 6

Unter Edwins vehementen Protest ist das gesamte Kommissariat auf dem Weg zu einer Fortbildung in Verwaltungsfragen. Leider kommen sie nicht weit: Nachdem Edwin sich restlos verfahren hat, bleiben sie mitten in der Nacht auf einer Landstraße mit einem veritablen Motorschaden liegen. Und das mitten in einem Funkloch.

ARD Plus
