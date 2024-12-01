Rentnercops - Jeder Tag zählt
Folge 9: Willkommen im Chaos
49 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 6
Das Kommissariat muss umziehen – zum großen Leidwesen von Günter und Edwin. In den neuen Büros herrscht das pure Chaos, die Büroeinrichtung fehlt und die Computer funktionieren nicht. So kommt es, dass eine Akte über den tödlichen Autounfall einer Biotech-Unternehmerin versehentlich bei Günter und Edwin landet.
