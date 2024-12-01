Zum Inhalt springenBarrierefrei
ARD PlusStaffel 3Folge 9vom 01.12.2024
49 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 6

Das Kommissariat muss umziehen – zum großen Leidwesen von Günter und Edwin. In den neuen Büros herrscht das pure Chaos, die Büroeinrichtung fehlt und die Computer funktionieren nicht. So kommt es, dass eine Akte über den tödlichen Autounfall einer Biotech-Unternehmerin versehentlich bei Günter und Edwin landet.

