Rentnercops - Jeder Tag zählt
Folge 2: Es ist alles in Ordnung
49 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 6
Edwin wird immer noch zu Hause bei den Hoffmanns fürsorglich von Heidrun gepflegt – sehr zum Unmut von Günter, der vermutet, Edwin drücke sich nur vor der Aufarbeitung alter Fälle im Büro. Und kaum gibt es einen neuen Fall ist Edwin auch wieder im Dienst: Im Hof einer Drogenberatungsstelle wird der Ex-Junkie Julius, der dort ehrenamtlich half, tot aufgefunden – mit Drogen in der Jackentasche.
Rentnercops - Jeder Tag zählt
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Altersfreigabe:
6