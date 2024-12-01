Rentnercops - Jeder Tag zählt
Folge 14: Mehr Druck
48 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 6
Kurz vor einem Sichtungsturnier wird ein junger, vielversprechender Fußballspieler mit Aussicht auf einen Profivertag brutal zusammengeschlagen und schwer verletzt. Da es sich um einen Mordversuch handeln könnte, ermitteln Vicky, Hui, Edwin und Plocher – der wegen seines schlechten Gewissens aushelfen will.
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Das Erste